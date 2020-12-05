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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وكتل من البرد في ‎طريف

Time منذ 58 دقيقة
Views 1594
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وكتل من البرد في ‎طريف

طريف (صدى):
شهدت منطقة الحدود الشمالية اليوم السبت، أمطار غزيرة، مع تساقط كتل من البرد على بعض المحافظات.

وأظهر مقطع فيديو تساقط كتل من البرد بغزارة غرب طريف، وتشكل سيول مع انخفاض في درجات الحرارة، كما بين خلو الطرقات من المارة والمركبات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
علي
رح يااعلامي الغفله وشجع النصر لان انت امعه وتشتري وتباع ولكن اخر الزمان اللي ه الاشكال يحكي وله مساحه يهذري بها
🚴‍♀️
ما ترونه هو صعود للهواء الساخن الملامس للارض ويرتفع لاعلى على شكل زوبعه بعد اصطدامه مع الهواء البارد والذي احتل مكانه... ..حيث علميا الهواء البارد يكون كثيف وثقيل ويكون منخفظ..بينما العكس مع الهواء الساخن.. ...ودحونه تأكدتم ان ابو سيكل عالم بكل معنى الكلمه

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