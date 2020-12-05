بالفيديو.. ضمك يقلب الطاولة على الأهلي ويسقط النصر للمركز الأخير

طلال الغامدي (صدى):
انتزع ضمك فوزا ثمينا من الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، و جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين.
وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب صامويل أوسو في الدقيقة 12، كما نجح أوسو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 18، كما أحرز الهدف الثالث للأهلي ليوبومير فيجسا في الدقيقة 35.
وأحرز الهدف الأول لضمك اللاعب إيميليو زيلايا في الدقيقة 25، كما سجل الهدف الثاني لصالح ضمك أيضا اللاعب زيلايا في الدقيقة 75، فيما نجح اللاعب فاروق شافعي في الدقيقة 76، كما هز اللاعب مازن أبو شرارة شباك الأهلي بالهدف الرابع لصالح ضمك في الدقيقة 90.
وبفوز ضمك جعل النصر في المركز الأخير للدوري، فيما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة، ويحل ضيفا على الاتفاق السبت 12 ديسمبر الجاري، فيما توقف الأهلي عند 13 نقطة، ويلاقي النصر في ذات اليوم.