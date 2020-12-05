تعليق جستنيه على وصول النصر للمركز الأخير في الدوري

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على وصول النصر للمركز الأخير في الدوري، بعد فوز ضمك على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين.
وقال:" جستنيه ":" آه منك آه منك يازمن، والله مالك آمان يازمن "، مما أثارت التغريدة الغامضة جدلا واسعا بين متابعيه.
وكان ضمك فاز على الأهلي برباعية، وبهذا الفوز جعل ضمك فريق النصر في المركز الأخير للدوري، فيما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة، ويحل ضيفا على الاتفاق السبت 12 ديسمبر الجاري، فيما توقف الأهلي عند 13 نقطة، ويلاقي النصر في ذات اليوم.