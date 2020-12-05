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تعليق جستنيه على وصول النصر للمركز الأخير في الدوري

Time منذ 50 دقيقة
Views 2012
تعليق جستنيه على وصول النصر للمركز الأخير في الدوري

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على وصول النصر للمركز الأخير في الدوري، بعد فوز ضمك على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين.

وقال:" جستنيه ":" آه منك آه منك يازمن، والله مالك آمان يازمن "، مما أثارت التغريدة الغامضة جدلا واسعا بين متابعيه.

وكان ضمك فاز على الأهلي برباعية، وبهذا الفوز جعل ضمك فريق النصر في المركز الأخير للدوري، فيما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة، ويحل ضيفا على الاتفاق السبت 12 ديسمبر الجاري، فيما توقف الأهلي عند 13 نقطة، ويلاقي النصر في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
علي
رح يااعلامي الغفله وشجع النصر لان انت امعه وتشتري وتباع ولكن اخر الزمان اللي ه الاشكال يحكي وله مساحه يهذري بها
🚴‍♀️
ما ترونه هو صعود للهواء الساخن الملامس للارض ويرتفع لاعلى على شكل زوبعه بعد اصطدامه مع الهواء البارد والذي احتل مكانه... ..حيث علميا الهواء البارد يكون كثيف وثقيل ويكون منخفظ..بينما العكس مع الهواء الساخن.. ...ودحونه تأكدتم ان ابو سيكل عالم بكل معنى الكلمه

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