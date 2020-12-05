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شاهد.. شاهقة مائية وإعصار قمعي يضربان شرق ‎سكاكا

Time منذ ساعة
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شاهد.. شاهقة مائية وإعصار قمعي يضربان شرق ‎سكاكا

الجوف (صدى):
رصد مقطع فيديو شاهقة مائية وإعصار قمعي يضربان شرق سكاكا، في مشهد نادر خاطف للأنظار، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

 

وكانت هيئة الأرصاد توقعت موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها لاحقاً الى منطقتي الرياض والشرقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
علي
رح يااعلامي الغفله وشجع النصر لان انت امعه وتشتري وتباع ولكن اخر الزمان اللي ه الاشكال يحكي وله مساحه يهذري بها
🚴‍♀️
ما ترونه هو صعود للهواء الساخن الملامس للارض ويرتفع لاعلى على شكل زوبعه بعد اصطدامه مع الهواء البارد والذي احتل مكانه... ..حيث علميا الهواء البارد يكون كثيف وثقيل ويكون منخفظ..بينما العكس مع الهواء الساخن.. ...ودحونه تأكدتم ان ابو سيكل عالم بكل معنى الكلمه

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