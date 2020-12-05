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الاتحاد: أنهينا قضية تين كات 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1384
الاتحاد: أنهينا قضية تين كات 

ماجد محمد (صدى):
أنهت إدارة نادي الاتحاد قضية المدرب الهولندي هنك تين كات.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إدارة الاتحاد أغلقت ملف قضية تين كات، بشكل نهائي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، بتسديد مستحقات المدرب الهولندي.

وقام تين كات برفع شكوى ضد الاتحاد بسبب تأخر تسديد مستحقاته وعدم الالتزام بالاتفاقية، قبل أن ينهي الاتحاد القضية بشكل كامل اليوم السبت، وفقا للزميلة " الرياضية ".

واتضح أن إدارة الاتحاد تواصلت مع تين كات، واتفقت معه على تخفيض المبلغ المطلوب، حيث تنازل عن أكثر من 250 ألف يورو.

وتولى تين كات، البالغ من العمر 65 عاما، تدريب نادي الاتحاد في نوفمبر 2019، قبل أن يقال من منصبه في مارس 2020.

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أحدث التعليقات

gdidb
يقول ٧ سنوات تحضيرات للتطعيم والفايروس ماله الا سنه ياعمي مطبوخه الشغله
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على هاالمعلومات الثمينه يا دكتور ، لا عدمناك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء

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