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بالفيديو.. طبيب مختص: هناك احتمال لإستبعاد المتعافين من لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طبيب مختص: هناك احتمال لإستبعاد المتعافين من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عوض العمري استشاري الأمراض المعدية الفرق بين موقف المتعافي من الفيروس من اللقاح .

وأكد " العمري " في برنامج " إم بي سي في اسبوع " أنه من الصعب الآن تحديد موقف متعافي كورونا من اللقاح ، لأن هناك دراسات تؤكد أن المتعافي يظل في مناعة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر .

وأشار أن هناك احتمال بإستبعاد المتعافين من اللقاح إذا كانت إصابتهم قريبة من وقت وصول اللقاح لأنهم لا زالوا مكتسبين الأجسام المناعية .

وحول مخاوف الآثار الجانبية ، أكد " العمري " أن هذه المخاوف ليست في محلها لأن اللقاح تم دراسته جيداً ويجب درء أي أفكار غير منطقية .

وقال أن اللقحات اختيارية وليست اجبارية لإعتبارات أخلاقية ، لكن لابد من توعية الناس لطمأنتهم .

وأشار أن الوضع حالي يدعو للتفاؤل بعد انخفاض عدد الإصابات في المملكة مقارنةً بعدة دول .

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أحدث التعليقات

gdidb
يقول ٧ سنوات تحضيرات للتطعيم والفايروس ماله الا سنه ياعمي مطبوخه الشغله
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على هاالمعلومات الثمينه يا دكتور ، لا عدمناك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء اللهم ارفع عنا البلاء

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