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بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

الرياض (صدى):
طالب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين توخي الحذر والالتزام بالتعليمات لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق.

وأكد المقدم محمد الحمادي لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن الدفاع المدني لا يزال يتابع الحالة المناخية وفق ما يرد من المركز الوطني للأرصاد وأيضًا تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني.

وأوضح "الحمادي" أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل على بعض المناطق، كما عمل الدفاع المدني على العديد من الخطط والتي جزء منها هي الإجراءات الوقائية التي تساهم في منع الخطر أو الحد من تأثير الخطر في حال وقوعه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يعوض على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدلله هاالحرملك ...
بووليد
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د محمد ماجد بخش
التقاء تمثيل العناصر أفقيا ورأسيا وارد ومتاح وممكن حيث يمكن إشراك أي عنصر مع آخر في درجة التمثيل الرابطة أو العددية الممثلة لدرجة الكتلة الفراغية الممثلة لبناء مجموع وحدات الثقالة المحددة والمختارة الممثلة فراغيا وعدديا لوحدة العنصر وفق أساس متصل ممثل لوحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر وفترة العناصر العددية الممثلة لفترة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة بمجموع وحدات كتلة وحدة العنصر الذرية الممثلة بمجموع ذرات العنصر المكافئة

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