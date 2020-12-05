الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. غرق سيارات ومحلات تجارية بالنعيرية إثر هطول الأمطار

Time منذ ساعة
Views 1650
Comment 1
بالصور.. غرق سيارات ومحلات تجارية بالنعيرية إثر هطول الأمطار

طلال الغامدي (صدى):
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في غرق شارع الملك عبد العزيز بالنعيرية الأمر الذي أدى لإنجراف بعض السيارات وغرقها.

كما ارتفع منسوب المياه بالمحلات التجارية ما تسبب في تلف البضائع ووقوع خسائر كبيرة .

وتصاعدت شكاوى الأهالي بالمحافظة نتيجة لخسائر السيارات مطالبين بسرعة تنفيذ مشروع تصريف المياه الذي كان من المفترض الإنتهاء منه قبل زفلتة الطريق التي تمت بالفعل قبل نحو اسبوعين .

وأكد المتضررون أنه كان ينبغي عمل شبكة الأمطار قبل الزفلتة لعدم إهدار الموارد كما يتزامن المشروع مع موسم هطول الأمطار .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يعوض على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدلله هاالحرملك ...
بووليد
كارونا رفع الضريبة ١٥٪؜، كارونا رفع الرسوم على جميع الخدمات الحكومية، كارونا الغى توظيف لايقل عن ٥٠٠٠ معلم ومعلمة
د محمد ماجد بخش
التقاء تمثيل العناصر أفقيا ورأسيا وارد ومتاح وممكن حيث يمكن إشراك أي عنصر مع آخر في درجة التمثيل الرابطة أو العددية الممثلة لدرجة الكتلة الفراغية الممثلة لبناء مجموع وحدات الثقالة المحددة والمختارة الممثلة فراغيا وعدديا لوحدة العنصر وفق أساس متصل ممثل لوحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر وفترة العناصر العددية الممثلة لفترة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة بمجموع وحدات كتلة وحدة العنصر الذرية الممثلة بمجموع ذرات العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
بعد ربط تمثيل وحدة العنصر الذرية بمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة للفترة الممثلة لدرجة أقل الفراغية الممثلة لدرجة الثقل والثبات المغناطيسة

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1051
مدى إمكانية إستخدام زيت القار بدلاً من زيت المحرك
مدى إمكانية إستخدام زيت القار بدلاً من زيت المحرك
Time منذ 10 دقائق Views 1084
خطة عمل "حسين عبد الغني" لإعادة النصر
خطة عمل "حسين عبد الغني" لإعادة النصر
Time منذ 15 دقيقة Views 1285
«الموارد البشرية»: يمكن الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية للمنشآت في أحد النطاقين
«الموارد البشرية»: يمكن الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية للمنشآت في أحد النطاقين
Time منذ 20 دقيقة Views 1292
بالفيديو.. عادل الملحم: السحر سبب انتكاسات النصر
بالفيديو.. عادل الملحم: السحر سبب انتكاسات النصر
Time منذ 25 دقيقة Views 1595
"الحصيني": أمطار وحبات برد على عدة مناطق اليوم
"الحصيني": أمطار وحبات برد على عدة مناطق اليوم
Time منذ 30 دقيقة Views 1379
"الزكاة والدخل" توضح الخاضعون لـ "الفاتورة الإلكترونية"
"الزكاة والدخل" توضح الخاضعون لـ "الفاتورة الإلكترونية"
Time منذ 35 دقيقة Views 1379
بالفيديو.. لقطات نادرة من الكويت في الستينات قبل عملية التحرير
بالفيديو.. لقطات نادرة من الكويت في الستينات قبل عملية التحرير
Time منذ 40 دقيقة Views 1521
صورة من الحرملك السلطاني تعود إلى عام 1880
صورة من الحرملك السلطاني تعود إلى عام 1880
Time منذ 54 دقيقة Views 305
بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق
بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق
Time منذ ساعة Views 1395