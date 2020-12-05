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موقف المتعافين من كورونا من أخذ اللقاح

Time منذ ساعة
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موقف المتعافين من كورونا من أخذ اللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة "روكفلر" الأمريكية، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد يطورون دفاعا سريعا وأكثر فعالية، في حال واجهوا المرض ثانية، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية قال إن الوزارة تشجع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء على تلقي اللقاح.

وتصب تجارب لقاحات كورونا، اهتمامها على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفا بعد كيف يمكن أن يتفاعل المتعافي من الوباء مع اللقاح، ولا يبدو أن الخبراء قلقين من الأمر، حيث تقول رئيسة قسم المناعة والأمراض المعدية في كلية "هارفارد" للصحة العامة سارة فورتشن، إنه لا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافين.

وأكدت الخبيرة الأكاديمية أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث، كما تقول أستاذة المناعة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة في إسكتلندا إلينور ريلي، إن المتعافين من الوباء لديهم مستويات متباينة من الأجسام المضادة وأنشطة التحييد (إزالة أثار العدوى من الخلايا).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مدلله هاالحرملك ...
بووليد
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د محمد ماجد بخش
التقاء تمثيل العناصر أفقيا ورأسيا وارد ومتاح وممكن حيث يمكن إشراك أي عنصر مع آخر في درجة التمثيل الرابطة أو العددية الممثلة لدرجة الكتلة الفراغية الممثلة لبناء مجموع وحدات الثقالة المحددة والمختارة الممثلة فراغيا وعدديا لوحدة العنصر وفق أساس متصل ممثل لوحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر وفترة العناصر العددية الممثلة لفترة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة بمجموع وحدات كتلة وحدة العنصر الذرية الممثلة بمجموع ذرات العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
بعد ربط تمثيل وحدة العنصر الذرية بمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة للفترة الممثلة لدرجة أقل الفراغية الممثلة لدرجة الثقل والثبات المغناطيسة
د محمد ماجد بخش
تمثيل محيط ذرة العنصر الذرية وتمثيل الكتلة الرابطة بدلالة وحدات الثقالة العددية بعد تحديد وربط تمثيل وحدة العنصر الذرية الممثلة لدرجتي الثقل والثبات العددية

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