موقف المتعافين من كورونا من أخذ اللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة "روكفلر" الأمريكية، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد يطورون دفاعا سريعا وأكثر فعالية، في حال واجهوا المرض ثانية، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية قال إن الوزارة تشجع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء على تلقي اللقاح.
وتصب تجارب لقاحات كورونا، اهتمامها على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفا بعد كيف يمكن أن يتفاعل المتعافي من الوباء مع اللقاح، ولا يبدو أن الخبراء قلقين من الأمر، حيث تقول رئيسة قسم المناعة والأمراض المعدية في كلية "هارفارد" للصحة العامة سارة فورتشن، إنه لا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافين.
وأكدت الخبيرة الأكاديمية أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث، كما تقول أستاذة المناعة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة في إسكتلندا إلينور ريلي، إن المتعافين من الوباء لديهم مستويات متباينة من الأجسام المضادة وأنشطة التحييد (إزالة أثار العدوى من الخلايا).