بالفيديو.. القبض على عصابات تزييف الأوراق النقدية وسرقة المركبات

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة من القبض على عدد من مرتكبي الجرائم.
ففي الخبر تمكن رجال الأمن من القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية.
وتم القبض على مواطنان يتباهان بإطلاق النار في الهواء من داخل مركبة في الرياض، بالإضافة إلى 3 أشخاص تورطوا في ارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات وسرقة أجهزة.
في حين تم القبض أيضًا على مواطنان تورطا بسرقة المركبات والاستيلاء على مقتنيات شخصية ومالية.
وفي حفر الباطن تم القبض على 3 أشخاص تورطوا بارتكاب 43 قضية جنائية تمثلت في سلب العمالة الوافدة وسرقة المركبات.