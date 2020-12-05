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بالفيديو.. الاستعدادات اللازمة لوصول لقاحات كورونا إلى المملكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1636
بالفيديو.. الاستعدادات اللازمة لوصول لقاحات كورونا إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية، نزار باهبري، عن الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

وقال الطبيب خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن اللقاح سيصل في حافظات مبردة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر.

وأشار إلى أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح، وأهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به.

وتابع أن "اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، وهم يحرصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها".

وأكد على أن التطعيم لم يصل الى المملكة، قائلا : بإذن الله قريب وصوله الفيديو لإيضاح التجهيزات التي تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة لوصول التطعيم بكامل فعاليته سيبدأ اعطاء التطعيمات غالباً للقطاع الصحي وكبار السن.

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أحدث التعليقات

علي
العجوز ابو شهاده قانون ابو ريالين مايعرف يقول كلمتين على بعض وفالح بالمكياج ومبيضات وهو تعدى 62 سنة وهل ترجون من هذا اتزان او كلام وحكم .. هزلت ورب الكعبة وفعلا نعيش الان والله اعلم آخر الزمان واللبيب بالاشارة يفهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كارونا اخرج علوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كارونا اخرج علوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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