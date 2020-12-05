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"غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث

Time منذ 52 دقيقة
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"غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث

أبها (صدى):
تمكن فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ من العثور على 3 مفقودين، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

وجاء ذلك بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، حيث استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال.

وتم العثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، حيث قدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم.

وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.

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كارونا اخرج علوم
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فرج الله قريب
حميد
قطر طلعت موب سهلة داهية من دهاة العرب
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ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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