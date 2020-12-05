كشف حقائق مثيرة عن ثروة "القذافي" وتهريبها عبر أكثر من 170 طائرة

وكالات (صدى):
كشف تحقيق تليفزيوني هولندي عن حقائق مثيرة حول ثروة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحجمها وطريقة تهريبها .
وأكد أن ثروة القذافي تم نقلها عبر 179 طائرة تجارية ليبية في الظلام إلى جنوب أفريقيا عام 2011 ، بعدما تبين جدية الثورة الشعبية والإطاحة به .
وأشار أن " القافي " كان يحاول لتهريب مليارات الدولارات لإعتقاده بالحرب على معارضيه من الخارج التي ستحتاج إلى أموال طائلة ،ولم يقم بإيداع أمواله في بنك محدد لأنه لا يثق في البنوك وقام بتوزيعها على عدة دول وأكثرها في جنوب أفريقيا التي وصلتها أموال تقدر بـ 12.5 مليار دولار .
ولفت التقرير إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع القذافي بزعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي " نيلسون مانديلا " ، وقيادات في جنوب أفريقيا وراء إخفاء الأموال .
وتم حذف أي معلومات عن الطائرات الليبية من سجلات المطارات في جنوب افريقيا ، فيما تم تصوير حاويات خشبية يتم تهريب أموال بها .