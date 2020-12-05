هجوم حاد على حارس برشلونة التاريخي: أناني ولايعرف التواضع

وكالات (صدى):
هاجم سيرجي مورينو اللاعب السابق لفريق هورتا المحلي، المدير الفني الحالي للفريق حارس المرمى التاريخي لبرشلونة الإسباني فيكتور فالديز.
ويذكر أن مورينو واحدا من 3 لاعبين أبلغهم فالديز بأنهم خارج خططه قبل بداية الموسم، مما اضطرهم للرحيل عن الفريق.
وقال مورينو: "فالديز يفتقر إلى التواضع وأناني. يعتقد أنه يلعب فيفا (لعبة إلكترونية شهيرة) كما لو كان يتلاعب بنا نحن اللاعبين".
وأضاف: "كنا في صالة الألعاب الرياضية، وفي نهاية الموسم جاء فيكتور وأخبرنا أننا لم نعد في خططه بعد الآن، وأننا لسنا ما يبحث عنه في كرة القدم".
وتابع مورينو: "أخبرنا أن نحمل أغراضنا ونغادر. أراد التعاقد مع لاعبين آخرين".
واختتم اللاعب: "نحن بشر قبل أي شيء آخر، ومع فيكتور فالديز شعرت بأنني أعامل معاملة سيئة. أكسب عيشي من كرة القدم والآن كيف سأدفع كل ما علي أن أدفعه؟".