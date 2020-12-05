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هجوم حاد على حارس برشلونة التاريخي: أناني ولايعرف التواضع

Time منذ ساعة
Views 1648
هجوم حاد على حارس برشلونة التاريخي: أناني ولايعرف التواضع

وكالات (صدى):
هاجم سيرجي مورينو اللاعب السابق لفريق هورتا المحلي، المدير الفني الحالي للفريق حارس المرمى التاريخي لبرشلونة الإسباني فيكتور فالديز.

ويذكر أن مورينو واحدا من 3 لاعبين أبلغهم فالديز بأنهم خارج خططه قبل بداية الموسم، مما اضطرهم للرحيل عن الفريق.

وقال مورينو: "فالديز يفتقر إلى التواضع وأناني. يعتقد أنه يلعب فيفا (لعبة إلكترونية شهيرة) كما لو كان يتلاعب بنا نحن اللاعبين".

وأضاف: "كنا في صالة الألعاب الرياضية، وفي نهاية الموسم جاء فيكتور وأخبرنا أننا لم نعد في خططه بعد الآن، وأننا لسنا ما يبحث عنه في كرة القدم".

وتابع مورينو: "أخبرنا أن نحمل أغراضنا ونغادر. أراد التعاقد مع لاعبين آخرين".

واختتم اللاعب: "نحن بشر قبل أي شيء آخر، ومع فيكتور فالديز شعرت بأنني أعامل معاملة سيئة. أكسب عيشي من كرة القدم والآن كيف سأدفع كل ما علي أن أدفعه؟".

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أحدث التعليقات

وافي
للحين الكذب والتدليس خلاص انتهت اللعبة
وافي
اصلن مافية مشكلة عشان تنحل كلة قرارات مبزرة بامر سيدهم ترامب واللي يلطلطون خلة ينفعهم الملهم الفاتح المجدد اللي وصلنا للحضيض ان شاءالله سوف يزول قريبا
🚴‍♀️
جبنا سيرت طرنب.. جانا ينط زي الأوط .. اتوقع ان الباش تمرجي بالسرايا سعيد بسطويسي راح يحسم الجدل و يشتل السيد طرنب ب🚑 بتاعة الخنكه
ابو خالد
اهل قطر حبايبنا لكن المشكلة في الحمدين
ابو خالد
اذا كان خلفه ايران فهم اهل الكذب والتدليس والغش

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