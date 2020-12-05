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طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح "كورونا"

Time منذ ساعة
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طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح "كورونا"

موسكو (صدى):
كشفت طبيبة روسية، ظهور علامات وهن بالجسم وزيادة النعاس وقد تصل درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة في اليوم الأول بعد تلقي اللقاح ضد كورونا.

وتاتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا في موسكو اليوم السبت بلقاح "سبوتنيك v".

وقالت الطبيبة : "يجب على المرء مراقبة حالته الصحية دائما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا. وكما جرت العادة عند تلقي أي لقاح، يحذر الطبيب من احتمال شعور المواطن بالضعف في جسمه، وزيادة النعاس، وقد تصل حرارة جسمه إلى 37 مئوية في اليوم الأول بعد تناول اللقاح".

وأوضحت أن سيتم تزويد كل شخص تم تطعيمه، بنشرة توضح بالتفصيل التفاعلات الطبيعية المحتملة للقاح. والمذكرة الخاصة بالتطعيم، توضح ما يجب فعله في هذه الحالة.

وأكدت أن جسم الإنسان يبدي عادة، ردود فعل مختلفة على أي دواء كان، وهذا يشمل أيضا المستحضر البيولوجي، وهذه المادة التي تشكل المناعة. الأعراض المذكورة أعلاه قد تظهر لدى الشخص الذي يتلقى اللقاح، وهذا رد فعل طبيعي سيختفي في غضون يوم واحد.

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أحدث التعليقات

وافي
للحين الكذب والتدليس خلاص انتهت اللعبة
وافي
اصلن مافية مشكلة عشان تنحل كلة قرارات مبزرة بامر سيدهم ترامب واللي يلطلطون خلة ينفعهم الملهم الفاتح المجدد اللي وصلنا للحضيض ان شاءالله سوف يزول قريبا
🚴‍♀️
جبنا سيرت طرنب.. جانا ينط زي الأوط .. اتوقع ان الباش تمرجي بالسرايا سعيد بسطويسي راح يحسم الجدل و يشتل السيد طرنب ب🚑 بتاعة الخنكه
ابو خالد
اهل قطر حبايبنا لكن المشكلة في الحمدين
ابو خالد
اذا كان خلفه ايران فهم اهل الكذب والتدليس والغش

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