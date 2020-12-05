بالفيديو.. بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
بدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، لاختيار من سيشغل المقاعد الـ50 بالمجلس، اليوم السبت،
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.
وتشهد الانتخابات منافسة أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.
وتضمنت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة الكويتية على المقترعين بسبب الجائحة، ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها، والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج، كما تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بالفيروس، وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي.