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مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1465
مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري (عدد وظيفتين)، مدير تطوير التصاميم، مدير الخزانة، مساعد مدير التطوير، مساعد التدقيق الداخلي، مساعد لوجستيات الأحداث، مساعد أول الضرائب، مدير العلامة التجارية، تنفيذي مشروع/ مجمع التسوق، مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة، مدير البناء، تنفيذي مشروع/ مدرسة رياضية خاصة.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

شرحبيل
يمكن يغمض إذا جاء الشغل 😂😂😂😂😂😂😂
مستشار
للاسف استخدام العلم .. بأثارة الغريب منه و طرح الاحوال الخاصة في وسائل الاعلام لاجل ضمان الشهرة و دعاية دائمة لعيادته الخاصة لمزيد من الربح لا لأجل نشر الوعي و زكاة للعلم ........... هذا الخلط اخلاقي يدفعه الطمع ويعززه اعلام يقبض لينشر .
شرحبيل
انت مريض تكتب طلاسم؟
سردار
الحب قطع قلوب البعارين 💔 حتى الحمير السود لعن جدفها
فهد
عزيز الدراهم

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