«فيفا» في طريقه لتغيير قاعدة «التسلل»

وكالات (صدى):
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم السبت، أنهم يسعون إلى تطوير قاعدة التسلل التي صارت مصدراً متكرراً لإثارة الجدل، بينما هناك صعوبة في التوصل إلى إجماع وسط مناقشات الخبراء.
وصرح إنفانتينو في مؤتمر صحافي: "تطورت قاعدة التسلل خلال آخر 100 عام، ونناقشها الآن أيضاً"، مضيفًا: "نتطلع لتحسين القاعدة ليس بسبب حكم الفيديو، وإنما لحماية الكرة الهجومية".
واستطرد: "السؤال الآن هل نمنح ميزة أكبر للاعب المهاجم؟، وهل سيساعد عدم وجود تسلل بهامش بسيط؟، هناك الكثير من المناقشات حالياً"، لكنه أشار إلى صعوبة الاستقرار على أرضية مشتركة بين الخبراء، وهم من اللاعبين السابقين والحكام، مختتمًا: "يوجد انقسام في الآراء، ووجهات النظر دائماً".