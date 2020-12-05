الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «المطلق» يوضح شروط الرضاع المحرم

Time منذ ساعة
Views 1892
بالفيديو.. «المطلق» يوضح شروط الرضاع المحرم

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أمس الجمعة، شروط الرضاع المحرِّم، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن الرضاع المحرِّم له شروط منها العدد "وعندنا 5 رضعات وعند بعض العلماء 3 رضعات بينما عند الجمهور ليس له عدد".

وأضاف الشيخ "المطلق" : "عندنا 5 رضعات والرضعة هي أن يلقم الطفل الثدي ثم يتركه وقد يكمل الخمس رضعات في آن واحد، بينما عند الإمام الشافعي الرضعة وجبة، وإذا رضع الإنسان رضعة أو رضعتين أو أكثر لا يتزوج لأن الخلاف على العدد قوي ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
يمكن يغمض إذا جاء الشغل 😂😂😂😂😂😂😂
مستشار
للاسف استخدام العلم .. بأثارة الغريب منه و طرح الاحوال الخاصة في وسائل الاعلام لاجل ضمان الشهرة و دعاية دائمة لعيادته الخاصة لمزيد من الربح لا لأجل نشر الوعي و زكاة للعلم ........... هذا الخلط اخلاقي يدفعه الطمع ويعززه اعلام يقبض لينشر .
شرحبيل
انت مريض تكتب طلاسم؟
سردار
الحب قطع قلوب البعارين 💔 حتى الحمير السود لعن جدفها
فهد
عزيز الدراهم

أخر الأخبار

3 أشقاء يعانون من السمنة المفرطة يُنقلون من جازان إلى الرياض للعلاج
3 أشقاء يعانون من السمنة المفرطة يُنقلون من جازان إلى الرياض للعلاج
Time منذ دقيقتين Views 1109
هجوم حاد على حارس برشلونة: أناني ولا يعرف التواضع
هجوم حاد على حارس برشلونة: أناني ولا يعرف التواضع
Time منذ 18 دقيقة Views 1037
غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية
غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية
Time منذ 22 دقيقة Views 1311
علامات تميز بين السمك الطازج والفاسد
علامات تميز بين السمك الطازج والفاسد
Time منذ 28 دقيقة Views 1106
بالفيديو.. بدء تنفيذ أكبر مدرسة في سيئون باليمن بتمويل المملكة
بالفيديو.. بدء تنفيذ أكبر مدرسة في سيئون باليمن بتمويل المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1404
بالفيديو.. بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
بالفيديو.. بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
Time منذ 38 دقيقة Views 1326
خطوات هامة لإنقاذ حياة مريض الضغط المنخفض
خطوات هامة لإنقاذ حياة مريض الضغط المنخفض
Time منذ 43 دقيقة Views 1206
12% من قادة المدارس يتم تأهيلهم قبل التكليف
12% من قادة المدارس يتم تأهيلهم قبل التكليف
Time منذ 48 دقيقة Views 1465
حقيقة تعرض رونالدو لحادث سير مروع
حقيقة تعرض رونالدو لحادث سير مروع
Time منذ 52 دقيقة Views 1500
ضربة ضد "بايدن" قبل إعلان الكونجرس الفائز رسمياً
ضربة ضد "بايدن" قبل إعلان الكونجرس الفائز رسمياً
Time منذ 57 دقيقة Views 2062