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القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

Time منذ 46 دقيقة
Views 1116
القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهلان مايصيبهما من عقاب قاسي ..
ع. س. ع
هذا الكلام لم يعد يفيدكم أكثرو من الضجيج ونحن نزيد البطولات المحلية والقارية وصعود المنصات
ع. س. ع
ناخذها طرق عن خشمك وعينك تشوف
ع. س. ع
إذا أردتم العودة كما تقولون فاتركو الهلال في حالة فكرو في فريقكم اما ان تفكرو في الهلال اكثر من فريقكم فلن يزيدكم الا حسرة وانكسار والله أنكم تتابعون الهلال اكثر من ناديكم وتصيحون وضجيج وش استفدتو
🚴‍♀️
سيبونا من الهرجه

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