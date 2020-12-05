آبل تستعد لإطلاق جيلا جديدا من الحواسب في 2021

وكالات (صدى):
تستعد شركة آبل لطرح جبلا جديدا كليا من الحواسب المحمولة واللوحية عام 2021.
وتعمل حاليا على تطوير نماذج جديدة من حواسب MacBook Pro، ستعتمد شاشتها على تقنيات mini LED التي تنتج الشاشات بسطوعة أقوى ودقة أكبر في عرض الصور.
وقال المدون الشهير "مينغ تشي كو" المعروف بتسريباته حول الأجهزة الإلكترونية، إن آبل تعتزم طرح نموذجين من حواسب MacBook Pro العام القادم بشاشات جديدة كليا.
وأكد أن هذه الحواسب لن تكون أغلى من أجهزة MacBook الحالية كونها مزودة بمعالجات من صنع شركة آبل نفسها، أي أن آبل ستعوض التكلفة الزائدة على الشاشات بفرق سعر المعالجات.