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آبل تستعد لإطلاق جيلا جديدا من الحواسب في 2021

Time منذ 20 دقيقة
Views 1192
آبل تستعد لإطلاق جيلا جديدا من الحواسب في 2021

وكالات (صدى):
تستعد شركة آبل لطرح جبلا جديدا كليا من الحواسب المحمولة واللوحية عام 2021.

وتعمل حاليا على تطوير نماذج جديدة من حواسب MacBook Pro، ستعتمد شاشتها على تقنيات mini LED التي تنتج الشاشات بسطوعة أقوى ودقة أكبر في عرض الصور.

وقال المدون الشهير "مينغ تشي كو" المعروف بتسريباته حول الأجهزة الإلكترونية، إن آبل تعتزم طرح نموذجين من حواسب MacBook Pro العام القادم بشاشات جديدة كليا.

وأكد أن هذه الحواسب لن تكون أغلى من أجهزة MacBook الحالية كونها مزودة بمعالجات من صنع شركة آبل نفسها، أي أن آبل ستعوض التكلفة الزائدة على الشاشات بفرق سعر المعالجات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهلان مايصيبهما من عقاب قاسي ..
ع. س. ع
هذا الكلام لم يعد يفيدكم أكثرو من الضجيج ونحن نزيد البطولات المحلية والقارية وصعود المنصات
ع. س. ع
ناخذها طرق عن خشمك وعينك تشوف
🚴‍♀️
سيبونا من الهرجه
اللهو البرى
لا لا انا ضد هذه العادة.. ولاتمت للدين بصلة ابدا. نعرف الحمد لله كل شي.. فلا سترها من زوجها ولامن النسا له أصل.. طيب لو افترضنا أن الرجال كذا.. يستتروا من بعض ومن نساهم والنسوان كذا.. شي غريب وإذا كانت تستتر من جميع النسا فكيف تسوي مع امها خالتها اختها جدتها وحتى اللي مريضة وبحاجة رعاية خاصة كيف يخدمونها وكيف هي المريضة تحافظ على هذه العادة ف وجود الزوج اللي محرم عليه أن يشوف وجهها. شي صراحة مايدخل العقل. على فهمنا الا اذا كان لديهم عادة تبيح الكشف ف بعض الظروف.. لانعلم نحن فهمنا انو اذا كانت مستورة من زوجها وهو أولى بالنظر لها فهي مستورة من جميع الناس.. ربما حتى أطفالها..

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