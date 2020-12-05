مؤسسة «التدريب التقني» تعلن موعد فتح التقديم للوظائف الإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الرجالية بعدد من وحداتها بمناطق المملكة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف بمسميات "مساعد مبرمج تطبيقات، باحث استثمار مساعد، مهندس مدني مساعد".
وأوضحت المؤسسة، أنه يبدأ قبول الطلبات على الوظائف اعتباراً من بداية دوام يوم الاحد 21 / 04 /1442 هـ الموافق 06/ 12 /2020 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 25/ 04 / 1442 هـ الموافق 10 /12 / 2020.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يكون من خلال موقع المؤسسة على الانترنت من هنـــــا ايقونة التقديم على الوظائف، مشددة على أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى و المرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة.
وقالت أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليه طباعته والاحتفاظ به مع أوراقه الرسمية عند المقابلة، بينما للاستفسار التواصل مع البريد الالكتروني من هنـــــــا .