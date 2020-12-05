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بالفيديو.. مشاهد طبيعية بديعة لـ «شلال الداهنة» شمال الرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مشاهد طبيعية بديعة لـ «شلال الداهنة» شمال الرياض

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، اليوم السبت، عن مناظر طبيعية بديعة تخطف القلوب أظهرت "شلال الداهنة" شمال منطقة الرياض، أثناء استمرار الحالة المطرية "سقيا".

وفي السياق نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول الأمطار والضباب المصحوب برياح سطحية نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: الدوادمي، الزلفى، العاصمة الرياض، المجمعة، ثادق، شقراء، عفيف، فيما بدأ من الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، وينتهي في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سيبونا من الهرجه
اللهو البرى
لا لا انا ضد هذه العادة.. ولاتمت للدين بصلة ابدا. نعرف الحمد لله كل شي.. فلا سترها من زوجها ولامن النسا له أصل.. طيب لو افترضنا أن الرجال كذا.. يستتروا من بعض ومن نساهم والنسوان كذا.. شي غريب وإذا كانت تستتر من جميع النسا فكيف تسوي مع امها خالتها اختها جدتها وحتى اللي مريضة وبحاجة رعاية خاصة كيف يخدمونها وكيف هي المريضة تحافظ على هذه العادة ف وجود الزوج اللي محرم عليه أن يشوف وجهها. شي صراحة مايدخل العقل. على فهمنا الا اذا كان لديهم عادة تبيح الكشف ف بعض الظروف.. لانعلم نحن فهمنا انو اذا كانت مستورة من زوجها وهو أولى بالنظر لها فهي مستورة من جميع الناس.. ربما حتى أطفالها..
🚴‍♀️
على هالسالف اتذكر قصه نقلها لي احد الثقات... ويعلم اني انقلها لكم كم بلغتني... كان بوه حنسه في مقتبل العمر وبعد سنين سألت عن احواله احد معارفه... فقال الرجل التزم... استغربت وقلت كيف...؟ قال راح المغرب ولما شاف المكالف المغربيه جته صدمه نفسيه والتزم..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الحمد لله على سلامتهاا ..
محمد
قولوها بصراحة يا أذناب أندية من يلعب ضد الزعيم ياقحافي يافقراويه بطولات حتى سمو الامير اتهمتوه يقال ان هناك بطولة شوكولاته نسيتو اضافتها لبطولات فقركم وبها كأس وميداليات تنفع في رفع رصيد بطولاتكم

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