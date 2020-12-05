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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 29 دقيقة
Views 1406
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق ,في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

omar
الله يجعلهم من اهل الجنه ’’’’’’’’ ارجو ان تحترمو التقاليد ,,,,,,, هل توئد الستر والا التعرى
Mohammaf
مسكين انت وتعليقك اللي يبين مدى حقدك وكرهك لهؤلاء النجمين... العب بعيد يله
عبدالهادي
عيب عليكم هذا الكلام,,, نرجب بهم بيننا اهل واخوان
اهب الله يصجك
عمر قللي
القلم الأحمر شكله اصلي احسن من الدم اعلام خبيث يشتغل

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