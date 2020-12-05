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المسند: غبار في المناطق المفتوحة بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
Views 1584
المسند: غبار في المناطق المفتوحة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم السبت، أن تكون الرياح غربية نشطة.

وأوضح المسند أن ذلك قد يثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في منطقة المدينة المنورة.

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أحدث التعليقات

omar
الله يجعلهم من اهل الجنه ’’’’’’’’ ارجو ان تحترمو التقاليد ,,,,,,, هل توئد الستر والا التعرى
Mohammaf
مسكين انت وتعليقك اللي يبين مدى حقدك وكرهك لهؤلاء النجمين... العب بعيد يله
عبدالهادي
عيب عليكم هذا الكلام,,, نرجب بهم بيننا اهل واخوان
اهب الله يصجك
عمر قللي
القلم الأحمر شكله اصلي احسن من الدم اعلام خبيث يشتغل

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