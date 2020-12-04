أمير الكويت يهنئ قادة الخليج بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة مع قطر

خالد الظفيري (صدى):
هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قادة دول الخليج بالتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية والخلاف مع قطر.
وأعرب الشيخ نواف الأحمد، في بيان له، عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.
وقال في البيان: " إن جميع الاطراف أعربت عن حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي "، مشيرا إلى أن الاتفاق عكس تطلع جميع الأطراف لتحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والرفاه.
وأضاف: " نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا ".
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