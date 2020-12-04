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استئصال ورم وزنه أكثر من 7 كلجم لمريضة خمسينية في جدة

Time منذ ساعة
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استئصال ورم وزنه أكثر من 7 كلجم لمريضة خمسينية في جدة

جدة (صدى):
تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم " ساركومي " يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأضاف الدكتور آل عواض، أنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراماً، لافتا إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة ولله الحمد، مثمناً دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها.

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أحدث التعليقات

🤸‍♂️🇸🇦🤸‍♂️
ياليت احد يقرا على هذا الشخص الذي يفهم في كل شئ وينفث في وجهة ويتوصى معة ابو اتكيت.... باقي علية الا يقرأ الكفابو دكتوراة
ابو محمد 😎 ✍️
نعم نعم هذا هو واقف الاجودي البواردي ، وذابحه البرد بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين .. .. ربنا يريد بنا خير ..
هذاك
لو ماشاف منك شي مالحقك وترك العفيفات
ابو محمد 😎 ✍️
خباقه في ملاغه ..

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