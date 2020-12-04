طارق بن طالب: حل أزمة النصر في العمل وليس التنظير

ماجد محمد (صدى):
اعتبر الناقد الرياضي طارق بن طالب، أن مدرب النصر روي فيتوريا من ضمن حزمة أخطاء في النادي وليس الخطأ الوحيد، مشيرًا إلى وجود أخطاء فنية وإدارية وإعلامية.
وقال ابن طالب: " بعض الإعلاميين النصراويين قادوا حملة بأن النصر يملك المشروع الأكبر وسيهزم كل الفرق وكأننا بكوكب آخر " .
وتابع: " هناك فرق أخرى تعمل وتجلب لاعبين في صمت، مشكلة النصر في مشروعه، عن أي مشروع يتحدثون هذه كرة قدم" .
وأضاف: " يجب اتنتشال النصر من الانتكاسة التي يمر بها والاستعانة بخبرات إدارية فعلية " ضاربًا مثلا بالأمير الوليد بن بدر، والأمير فيصل بن تركي، مشددا على أن الحل هو " العمل وليس التنظير ".