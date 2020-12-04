الأهلي المصري يأمل في حصد الثلاثية من طلائع الجيش

القاهرة (صدى):
يسعى فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الثلاثية عندما يلاقي نظيره طلائع الجيش، السبت، في نهائي البطولة، للتتويج بكأس مصر بعد أن حقق بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة نهائي البطولة، الذي يحتضنه ملعب برج العرب، إلى الحكم المصري محمد الحنفي، وتم تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة، بعد وصول الأهلي على حساب الاتحاد، وصعود طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك.
يجدر الإشارة إلى أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر، سيحصل على مكافأة مالية تقدور بنحو مليون و500 ألف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على ميداليات تذكارية فقط.