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الأهلي المصري يأمل في حصد الثلاثية من طلائع الجيش

Time منذ ساعة
Views 1513
الأهلي المصري يأمل في حصد الثلاثية من طلائع الجيش

القاهرة (صدى):
يسعى فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الثلاثية عندما يلاقي نظيره طلائع الجيش، السبت، في نهائي البطولة، للتتويج بكأس مصر بعد أن حقق بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة نهائي البطولة، الذي يحتضنه ملعب برج العرب، إلى الحكم المصري محمد الحنفي، وتم تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة، بعد وصول الأهلي على حساب الاتحاد، وصعود طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك.

يجدر الإشارة إلى أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر، سيحصل على مكافأة مالية تقدور بنحو مليون و500 ألف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على ميداليات تذكارية فقط.

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
السياره من حيث المظهر الخارجي جميل غير أن السعر مرتفع خصوصا في ظل المنافسه الشرسه من الشركات الأخرى لا يخدم الشركه ويجعل المستهلكين يفكرون جديا بالبديل خصوصا بتواجد العملاقه ديماكس ثم إن صرفية الوقود التي تشكل عيب ومعضله حقيقيه وهذا من واقع تجربه شخصيه ..وشكرا
ابو فيصل
السياره من حيث المظهر الخارجي جميل غير أن السعر مرتفع خصوصا في ظل المنافسه الشرسه من الشركات الأخرى لا يخدم الشركه ويجعل المستهلكين يفكرون جديا بالبديل خصوصا بتواجد العملاقه ديماكس ثم إن صرفية الوقود التي تشكل عيب ومعضله حقيقيه وهذا من واقع تجربه شخصيه ..وشكرا
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. لكن هو عارف سالفة اللي قال // همه بظهر عمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. ماينخاف عليه ...

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