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شاهد .. أكاديمي بجامعة أم القرى يخترع أداة بحجم الإصبع لكبح انتشار فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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شاهد .. أكاديمي بجامعة أم القرى يخترع أداة بحجم الإصبع لكبح انتشار فيروس كورونا

نايف السالم (صدى):
حصل عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أم القرى، رامي الفتني، على براءة اختراع من مكتب الأمريكي بسبب اختراعه أداة ذاتية التعقيم تساعد في كبح انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك بمنع انتقاله عن طريق اللمس.

وأوضح "الفتني"، خلال مداخلته بقناة الإخبارية، أن الاختراع عبارة عن أداة للتعقيم بحجم الإصبع، ويتم وضعه باليد أو على القفازات.

وأضاف أن الأداة تتكون من 3 أجزاء منها جزء يحتوي على المادة المعقمة أما الجزئين الآخرين فيساعدان في ضح المادة المعقمة عند الإمساك بأي سطح أو أى شئ يحتمل أنه يكون به فيروس.

ونوه بأن اختراع جاء ضمن منحة بحثية من عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى لمبادرة الأبحاث المتميزة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

 

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
السياره من حيث المظهر الخارجي جميل غير أن السعر مرتفع خصوصا في ظل المنافسه الشرسه من الشركات الأخرى لا يخدم الشركه ويجعل المستهلكين يفكرون جديا بالبديل خصوصا بتواجد العملاقه ديماكس ثم إن صرفية الوقود التي تشكل عيب ومعضله حقيقيه وهذا من واقع تجربه شخصيه ..وشكرا
ابو فيصل
السياره من حيث المظهر الخارجي جميل غير أن السعر مرتفع خصوصا في ظل المنافسه الشرسه من الشركات الأخرى لا يخدم الشركه ويجعل المستهلكين يفكرون جديا بالبديل خصوصا بتواجد العملاقه ديماكس ثم إن صرفية الوقود التي تشكل عيب ومعضله حقيقيه وهذا من واقع تجربه شخصيه ..وشكرا
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. لكن هو عارف سالفة اللي قال // همه بظهر عمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. ماينخاف عليه ...

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