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الحصيني يتوقع موجة برد قادمة مع دخول المربعانية

Time منذ 55 دقيقة
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الحصيني يتوقع موجة برد قادمة مع دخول المربعانية

عادل الحربي (صدى):
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من المتوقع أن تكون هناك موجة باردة قادمة ومتوافقة مع دخول المربعانية.

وأوضح الحصيني: " إنه مع قرب المربعانية، وبدايتها ستكون يوم الاثنين المقبل، سيكون هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يومًا، ودخول الشتاء فلكيًّا- وهو الانقلاب الشتوي- في المنلكة والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيحدث يوم الاثنين ستة جماد الأول 1442هـ أول المربعانية، ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم".

وتابع الحصيني أنه سيتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، مشيرا إلى أنه سيوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة،

وتوقع الحصيني أن يعقب المربعانية موجة برد أصلها قطبي، لذا متوقع تهاوي درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم إلى أن يصرفها الله، وعلى الشمالية يتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى خمس درجات مئوية، والوسطى يتوقع أن تكسر الدرجة الصغرى عشر درجات، والشرقية والمدينة متوقع الصغرى أن تكسر الخمسة عشر درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مربوش ماعرف له ..
واضح*** وصريح***
؟لا نعلم ماهو مفهوم كلمة مفاجئة بالنسبه للبعض..؟
احمد العسيري
صدقت وصل سعره قريب ال 168 الف
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..

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