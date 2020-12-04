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بالفيديو .. طارق الحبيب : ليس من الإتيكيت أن ينام الرجل وزوجته في فراش واحد

Time منذ 29 دقيقة
Views 2113
بالفيديو .. طارق الحبيب : ليس من الإتيكيت أن ينام الرجل وزوجته في فراش واحد

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إنه يفضل أحيانا ألا ينام الرجل وزوجته في فراش واحد إذا كان يعاني أحدهما من اضطرابات في النوم.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مريضا لديه كان يعاني من اضطرابات النوم، وحدثت مشكلة بينه وبين زوجته بسبب عادة لا تطيقها الزوجة في زوجها، لذلك نصحهما بألا ينامان في فراش واحد.

وحذر "الحبيب" من استرجاع الذكريات السيئة قبل النوم، داعيا من لا يستطيع النوم بعد مضي 20 دقيقة بالنهوض من الفراش، مشدداً على عدم تناول الكثير من الطعام قبل النوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مربوش ماعرف له ..
واضح*** وصريح***
؟لا نعلم ماهو مفهوم كلمة مفاجئة بالنسبه للبعض..؟
احمد العسيري
صدقت وصل سعره قريب ال 168 الف
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..

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