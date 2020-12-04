الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لـ الرائد

ماجد محمد (صدى):
استأنف لاعبو نادي الهلال تدريباتهم بعد تغلبهم على ضيفهم الفتح أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
أدى اللاعبون تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، كما اشتمل المران على مناورة لبقية اللاعبين.
تواجد اللاعب جوستافو كويلار في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير شعوره بآلام في عضلة ااساق، وشارك سيباستيان جيوفينكو في المناورة الفنية التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو .
ويواصل الهلال تدريباته مساء الغد بمقر النادي ، استعدادا لمواجهة مضيفه الرائد الاثنين المقبل.