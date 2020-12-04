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الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لـ الرائد

Time منذ ساعة
Views 1574
الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لـ الرائد

ماجد محمد (صدى):
استأنف لاعبو نادي الهلال تدريباتهم بعد تغلبهم على ضيفهم الفتح أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

أدى اللاعبون تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، كما اشتمل المران على مناورة لبقية اللاعبين.

تواجد اللاعب جوستافو كويلار في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير شعوره بآلام في عضلة ااساق، وشارك سيباستيان جيوفينكو في المناورة الفنية التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو .

ويواصل الهلال تدريباته مساء الغد بمقر النادي ، استعدادا لمواجهة مضيفه الرائد الاثنين المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مربوش ماعرف له ..
واضح*** وصريح***
؟لا نعلم ماهو مفهوم كلمة مفاجئة بالنسبه للبعض..؟
احمد العسيري
صدقت وصل سعره قريب ال 168 الف
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..

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