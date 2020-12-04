بلدية نابولي تغير اسم ملعب "سان باولو" لـ "دييجو أرماندو مارادونا"

وكالات (صدى):
قررت بلدية نابولي، اليوم الجمعة، تغيير اسم ملعب ”سان باولو“ الخاص بالنادي الواقع جنوب إيطاليا إلى دييغو أرماندو مارادونا، على اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، وذلك بموجب قرار اتخذته مدينة نابولي، بعد 10 أيام من وفاة النجم الأرجنتيني الذي ارتدى ألوان نابولي بين عامي 1984 و 1991.
وفي وقت سابق، اقترح عمدة المدينة الإيطالية بعد ساعات من وفاة أسطورة كرة القدم تغيير اسم ملعب ”سان باولو“، وذلك للعشق الجماهيري الذي يحظى به مارادونا نظير ما حققه من ألقاب تاريخية لنابولي.
وتوفي النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا بسبب سكتة قلبية.