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بلدية نابولي تغير اسم ملعب "سان باولو" لـ "دييجو أرماندو مارادونا"

Time منذ ساعة
Views 1539
بلدية نابولي تغير اسم ملعب "سان باولو" لـ "دييجو أرماندو مارادونا"

وكالات (صدى):
قررت بلدية نابولي، اليوم الجمعة، تغيير اسم ملعب ”سان باولو“ الخاص بالنادي الواقع جنوب إيطاليا إلى دييغو أرماندو مارادونا، على اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، وذلك بموجب قرار اتخذته مدينة نابولي، بعد 10 أيام من وفاة النجم الأرجنتيني الذي ارتدى ألوان نابولي بين عامي 1984 و 1991.

وفي وقت سابق، اقترح عمدة المدينة الإيطالية بعد ساعات من وفاة أسطورة كرة القدم تغيير اسم ملعب ”سان باولو“، وذلك للعشق الجماهيري الذي يحظى به مارادونا نظير ما حققه من ألقاب تاريخية لنابولي.

وتوفي النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا بسبب سكتة قلبية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مربوش ماعرف له ..
واضح*** وصريح***
؟لا نعلم ماهو مفهوم كلمة مفاجئة بالنسبه للبعض..؟
احمد العسيري
صدقت وصل سعره قريب ال 168 الف
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..
واضح*** وصريح***
صراحة لا أنصح أحد للسفر إلى تركيا،وخاصة مدينة أسطنبول وإذا حصل فيجب البعد عن منطقةو ميدان تقسيم..

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