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البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

Time منذ 8 دقائق
Views 1176
البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

المنامة (صدى):
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا، لتصبح المملكة ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح.

وأتاحت البحرين اللقاح أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لالا مصدقين انك ابو العريف اللي فاقس كل حمير الشبك خليك بنتنك وشرب حليب حمير الترك وين بقية الشراميط المبسبسين وافي وعبدول وخالد وابو رياض وزائر ولللل يعززون لك او الخرجية ماعاد تكفي شفطها سلطانكم اللوطي المغولي
الداهيه
المحلل لقرارات طرنب خلال اربع سنوات يكتشف انه ما عنده غير الخراااط... وينطبق عليه المثل السويسري... اسمع ظراطا...ولا ارى طيزا
راي
الله يرحم حالك يا الذايدي نسيت يوم دخل مؤسسه فريقك ابن سعيد الله يرحمه العنايه المركزه من الملعب بسبب فوز النصر ولا استقالة محمد الفيصل من الملعب .مع الاسف الشديد انك محسوب رياضي وانت فتنة للتعصب .وستبقون مرعوبين من النصر الدليل كلامك هذا ...
بوماجد
اجل من الان نتعود نمدح في الشيخ تميم والشيخة موزة بعد الذم والسب فيهم ليل نهار نقلب الموجة والدركسون
🚴‍♀️
يجب ان يطبق عليهم عقوبة الاتجار بالبشر

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