البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

المنامة (صدى):
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا، لتصبح المملكة ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح.
وأتاحت البحرين اللقاح أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.
جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.