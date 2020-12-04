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حالات تستوجب السجن سنتين وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال بنظام النقل بالخطوط الحديدية

Time منذ ساعة
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حالات تستوجب السجن سنتين وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال بنظام النقل بالخطوط الحديدية

الرياض (صدى):
حدد نظام النقل بالخطوط الحديدية، الذى صدر بشأنه مرسوم ملكي، الحالات التي تستوجب توقيع عقوبة تصل إلى السجن والغرامة المالية أو بإحدى بإحدى هاتين العقوبتين على المخالفين لمواده.

ونص النظام على فرض غرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له، أو وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي، أو عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

كما يتم فرض نفس هذه العقوبة في حال ارتكاب مخالفات مثل قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها، أو منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم، أو وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

وأقر النظام عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لالا مصدقين انك ابو العريف اللي فاقس كل حمير الشبك خليك بنتنك وشرب حليب حمير الترك وين بقية الشراميط المبسبسين وافي وعبدول وخالد وابو رياض وزائر ولللل يعززون لك او الخرجية ماعاد تكفي شفطها سلطانكم اللوطي المغولي
الداهيه
المحلل لقرارات طرنب خلال اربع سنوات يكتشف انه ما عنده غير الخراااط... وينطبق عليه المثل السويسري... اسمع ظراطا...ولا ارى طيزا
راي
الله يرحم حالك يا الذايدي نسيت يوم دخل مؤسسه فريقك ابن سعيد الله يرحمه العنايه المركزه من الملعب بسبب فوز النصر ولا استقالة محمد الفيصل من الملعب .مع الاسف الشديد انك محسوب رياضي وانت فتنة للتعصب .وستبقون مرعوبين من النصر الدليل كلامك هذا ...
بوماجد
اجل من الان نتعود نمدح في الشيخ تميم والشيخة موزة بعد الذم والسب فيهم ليل نهار نقلب الموجة والدركسون
🚴‍♀️
يجب ان يطبق عليهم عقوبة الاتجار بالبشر

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