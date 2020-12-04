الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مياه السيول تداهم المركبات في النعيرية

Time منذ ساعة
Views 1958
بالفيديو.. مياه السيول تداهم المركبات في النعيرية

عرعر (صدى):
شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، سيول شديدة عقب هطول أمطار غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مداهمة مياه السيول عددا من المركبات في النعيرية بالمنطقة الشرقية، حيث تم احتجاز هذه المركبات داخل مياه السيول التي انهمرت على المنطقة.

كان المركز الوطني للأرصاد، الجبيل بالمنطقة الشرقية قد حذر اليوم الجمعة من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح مما يسبب تدني في مستوى لرؤية .

وأكد أن تلك الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الثالثة من عصر اليوم ، منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
لالا مصدقين انك ابو العريف اللي فاقس كل حمير الشبك خليك بنتنك وشرب حليب حمير الترك وين بقية الشراميط المبسبسين وافي وعبدول وخالد وابو رياض وزائر ولللل يعززون لك او الخرجية ماعاد تكفي شفطها سلطانكم اللوطي المغولي
الداهيه
المحلل لقرارات طرنب خلال اربع سنوات يكتشف انه ما عنده غير الخراااط... وينطبق عليه المثل السويسري... اسمع ظراطا...ولا ارى طيزا
راي
الله يرحم حالك يا الذايدي نسيت يوم دخل مؤسسه فريقك ابن سعيد الله يرحمه العنايه المركزه من الملعب بسبب فوز النصر ولا استقالة محمد الفيصل من الملعب .مع الاسف الشديد انك محسوب رياضي وانت فتنة للتعصب .وستبقون مرعوبين من النصر الدليل كلامك هذا ...
بوماجد
اجل من الان نتعود نمدح في الشيخ تميم والشيخة موزة بعد الذم والسب فيهم ليل نهار نقلب الموجة والدركسون
🚴‍♀️
يجب ان يطبق عليهم عقوبة الاتجار بالبشر

أخر الأخبار

بلدية نابولي تغير اسم ملعب "سان باولو" لـ "دييجو أرماندو مارادونا"
بلدية نابولي تغير اسم ملعب "سان باولو" لـ "دييجو أرماندو مارادونا"
Time منذ دقيقة Views 1047
البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1168
بالفيديو .."نيللي" تثير ضجة في أحدث ظهور لها
بالفيديو .."نيللي" تثير ضجة في أحدث ظهور لها
Time منذ 20 دقيقة Views 314
عفوية رؤى الصبان
عفوية رؤى الصبان
Time منذ 23 دقيقة Views 230
اللي ما يعرف الصقر يشويه
اللي ما يعرف الصقر يشويه
Time منذ 24 دقيقة Views 285
ماينخاف عليه وسط الجبال
ماينخاف عليه وسط الجبال
Time منذ 24 دقيقة Views 234
بالفيديو .. سائق مستهتر يقود عكس المسار في إحدى الطرق بالمملكة
بالفيديو .. سائق مستهتر يقود عكس المسار في إحدى الطرق بالمملكة
Time منذ 51 دقيقة Views 1620
تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو
تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو
Time منذ ساعة Views 1740
حالات تستوجب السجن سنتين وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال بنظام النقل بالخطوط الحديدية
حالات تستوجب السجن سنتين وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال بنظام النقل بالخطوط الحديدية
Time منذ ساعة Views 1636
أم تطلق النار في حفل زفاف ابنها .. الله يستر من التالي
أم تطلق النار في حفل زفاف ابنها .. الله يستر من التالي
Time منذ ساعة Views 415