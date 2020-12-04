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القبض على 4 مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية بالرياض

Time منذ 34 دقيقة
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القبض على 4 مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة الرياض القبض على (4) مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن وإيوائهن في وحدة سكنية شرق مدينة الرياض، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم شركة وهمية للاستقدام لتوفير العمالة المنزلية، حيث تم العثور على (7) عاملات منزلية من جنسياتٍ مختلفة في المقر المعد لإقامتهن، وعدد من الوثائق ورخص الإقامة ومبالغ مالية، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم إلى تورطهم في قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي في عددٍ من المناطق، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
يا استاذ ابو تحسين... الحكم يكون على الغالب.... ولكل قاعده شواذ... وانا لم اتكلم بهواي ..بل وصفت واقعهم بالبلد عندنا بكل دقه وحياديه...
عنتر فاضي جيبه
ياذا الحمدالله اللي مشغلهم تراه تصرف عادي وطبيعي لاعب وجد نفسه غير قادر عالقيادة بكل شجاعه تنازل عنها لقائد اخر بس من يقنع الاعلام الازرق واللي معه
واحد من الناس
قلتها الف مره الشوام والفلاطزه واللبنانيه يسلبون خير اي بلد يدخلونه ولا يعطون ) : كل دوله فيها الطيب والخبيث وللاسف انت عميت كلامك على اهل الشام لكن تاكد ان الله راح يسئلك على كل كلمه قلتها لإنك اغتبت شعب كامل
abdul
مرة أخرى، خبر من جانب واحد دون أخذ أقوال الخصم، في هذه الحالة الممرضات والمستشفى. وهذا النوع من الخبر مع الاسف تكرر في منصتنا هنا، مثل الدكتورة التي اتهمت المستشفى بفصلها من العمل ليلة العيد دون ان تعطي المجلة فرصة للمستشفى للرد على اتهامات الدكتورة. وهنا نفس المشهد يتكرر بنشر اقوال المشتكية ولا كلمة واحدة من اقوال الممرضات المشتكَى عليهن. يا سلام علي المصداقية، والحياد ، والرأي الآخر.
ابراهيم
خلوا اردوغان ينفعكم يامن تركتم ارضكم وجريتم خلف المطبلين تحت شعار الحرية والكرامة

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