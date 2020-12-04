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ضرب سيدة سورية حامل في تركيا والشرطة تنهي الموقف بسجنها دون إسعافها

Time منذ 53 دقيقة
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ضرب سيدة سورية حامل في تركيا والشرطة تنهي الموقف بسجنها دون إسعافها

أنقرة (صدى):
تعرضت لاجئة سورية حامل للضرب داخل إحدى المستشفيات التركية في مدينة إسطنبول، فيما أنهت الشرطة الموقف بحبسها لمدة 3 أيام بدون وجه حق.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما علمت اللاجئة السورية "راما السلو" أنها تحمل جنينا متوفي فسارعت إلى إحدى المستشفيات التركية إلا أن الممرضات التركيات عاملوها بعنصرية، وقاموا بضربها على بطنها وفي أجزاء من جسمها.

وعندما هددت "السلو" بإبلاغ الشرطة سارعت إحدى الممرضات بعملية الإبلاغ، وحضرت الشرطة وألقت القبض على السورية وحبستها لمدة 3 أيام بدون وجه حق استعداداً لترحيلها خارج سوريا.

لكن الزوج تواصل مع نشطاء وحقوقيين سوريين، وقام بتصعيد قصة زوجته على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذى أجبر الشرطة التركية على الإفراج عنها.

وأكد "صالح" أن الشرطة التركية لم تهتم بالوضع الحرج لصحة زوجته، لافتا إلى أن تصعيد ما حدث معهما أوقف ترحيل زوجته لكن الشرطة قامت بألغاء قيد زوجته وبطاقة الحماية المؤقتة التي تحملها دون تحديد الأسباب التي استدعت إلى ذلك، الأمر الذى سيجعل زوجته مهددة مجدداً للترحيل خارج تركيا.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
يا استاذ ابو تحسين... الحكم يكون على الغالب.... ولكل قاعده شواذ... وانا لم اتكلم بهواي ..بل وصفت واقعهم بالبلد عندنا بكل دقه وحياديه...
واحد من الناس
قلتها الف مره الشوام والفلاطزه واللبنانيه يسلبون خير اي بلد يدخلونه ولا يعطون ) : كل دوله فيها الطيب والخبيث وللاسف انت عميت كلامك على اهل الشام لكن تاكد ان الله راح يسئلك على كل كلمه قلتها لإنك اغتبت شعب كامل
abdul
مرة أخرى، خبر من جانب واحد دون أخذ أقوال الخصم، في هذه الحالة الممرضات والمستشفى. وهذا النوع من الخبر مع الاسف تكرر في منصتنا هنا، مثل الدكتورة التي اتهمت المستشفى بفصلها من العمل ليلة العيد دون ان تعطي المجلة فرصة للمستشفى للرد على اتهامات الدكتورة. وهنا نفس المشهد يتكرر بنشر اقوال المشتكية ولا كلمة واحدة من اقوال الممرضات المشتكَى عليهن. يا سلام علي المصداقية، والحياد ، والرأي الآخر.
ابراهيم
خلوا اردوغان ينفعكم يامن تركتم ارضكم وجريتم خلف المطبلين تحت شعار الحرية والكرامة
🚴‍♀️
صدقت الاتراك نفسيات وحشريين ... بس ما عرف للسواريه غيرهم.. عندنا السوري يدخل البلد بأواعي ابوه المشققه وهللل سنه يصير غني ومريش وينفخ على السعودي وكأنه بنقالي عنده...؟ هذا ما هو كلام بل واقع من مشاهدات وتعاملات معهم..السوري ما عنده ذرة مراجل وما يمشي الا بالدعس

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