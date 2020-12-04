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الزكاة والدخل تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ وتوضح أهدافها

Time منذ 14 دقيقة
Views 1189
الزكاة والدخل تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ وتوضح أهدافها

عادل الحربي (صدى):
وافقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على لائحة الفوترة الإلكترونية، حيث أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتتضمن لائحة الفوترة الإلكترونية سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

ووجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

ويهدف نظام الفوترة الإلكترونية إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

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أحدث التعليقات

علي
المهم الواجب الرفع للفيفا والكاس لاجل كيف يضم 14 لاعب حديد والاستثناء 6 و8 اجانب واستثناء داخلي وتلاعب ورشاوي ويوجد 5 اعضاء بالاسيوي رشاوي من بعض الفرق والظن انها الفقر والسد ولكن الله يمهل ولا يهمل وشفتوا عاقبتها هنا للفقر والسد رايح فيها هناك هههههه ومن هذا واردى يانونو ولسه عقوبة الله قريبا لك ان شاءالله ومن يدعمك
نادر
الحمد لله.. الله يحفظ الهلال من كل حاسد..
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماينفع معه الكلام اللين الهين ، يحتاج عسف باالقوه مثل عسف الصعب ..
سيل الشمال
الان السوق ليس حكرآ على تويوتا هناك بالسوق منافسين داخلين سوق السيارات بفكرة تنافسية جادة تويوتا سياتية يوم يخضع لأوامر السوق الواقعي ،،
نجاة محمد
احسن

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