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المدة اللازمة لقبول أو رفض طلبات المعاش بنظام الضمان الاجتماعي

Time منذ ساعة
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المدة اللازمة لقبول أو رفض طلبات المعاش بنظام الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
حدد نظام الضمان الاجتماعي الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً المدة المقررة لحسم طلبات المعاش المقدمة إلى وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية سواء بالقبول أو الرفض.

ونص النظام على أن تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب.

وأضاف أن على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
يا استاذ ابو تحسين... الحكم يكون على الغالب.... ولكل قاعده شواذ... وانا لم اتكلم بهواي ..بل وصفت واقعهم بالبلد عندنا بكل دقه وحياديه...
واحد من الناس
قلتها الف مره الشوام والفلاطزه واللبنانيه يسلبون خير اي بلد يدخلونه ولا يعطون ) : كل دوله فيها الطيب والخبيث وللاسف انت عميت كلامك على اهل الشام لكن تاكد ان الله راح يسئلك على كل كلمه قلتها لإنك اغتبت شعب كامل
abdul
مرة أخرى، خبر من جانب واحد دون أخذ أقوال الخصم، في هذه الحالة الممرضات والمستشفى. وهذا النوع من الخبر مع الاسف تكرر في منصتنا هنا، مثل الدكتورة التي اتهمت المستشفى بفصلها من العمل ليلة العيد دون ان تعطي المجلة فرصة للمستشفى للرد على اتهامات الدكتورة. وهنا نفس المشهد يتكرر بنشر اقوال المشتكية ولا كلمة واحدة من اقوال الممرضات المشتكَى عليهن. يا سلام علي المصداقية، والحياد ، والرأي الآخر.
ابراهيم
خلوا اردوغان ينفعكم يامن تركتم ارضكم وجريتم خلف المطبلين تحت شعار الحرية والكرامة
🚴‍♀️
صدقت الاتراك نفسيات وحشريين ... بس ما عرف للسواريه غيرهم.. عندنا السوري يدخل البلد بأواعي ابوه المشققه وهللل سنه يصير غني ومريش وينفخ على السعودي وكأنه بنقالي عنده...؟ هذا ما هو كلام بل واقع من مشاهدات وتعاملات معهم..السوري ما عنده ذرة مراجل وما يمشي الا بالدعس

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