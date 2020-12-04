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تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف بإحدى قاعات الأفراح في رفحاء

Time منذ 51 دقيقة
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تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف بإحدى قاعات الأفراح في رفحاء

رفحاء (صدى):
أعلنت شرطة الحدود الشمالية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات بإحدى قاعات الأفراح في محافظة رفحاء وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

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أحدث التعليقات

علي
المهم الواجب الرفع للفيفا والكاس لاجل كيف يضم 14 لاعب حديد والاستثناء 6 و8 اجانب واستثناء داخلي وتلاعب ورشاوي ويوجد 5 اعضاء بالاسيوي رشاوي من بعض الفرق والظن انها الفقر والسد ولكن الله يمهل ولا يهمل وشفتوا عاقبتها هنا للفقر والسد رايح فيها هناك هههههه ومن هذا واردى يانونو ولسه عقوبة الله قريبا لك ان شاءالله ومن يدعمك
نادر
الحمد لله.. الله يحفظ الهلال من كل حاسد..
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماينفع معه الكلام اللين الهين ، يحتاج عسف باالقوه مثل عسف الصعب ..
سيل الشمال
الان السوق ليس حكرآ على تويوتا هناك بالسوق منافسين داخلين سوق السيارات بفكرة تنافسية جادة تويوتا سياتية يوم يخضع لأوامر السوق الواقعي ،،
نجاة محمد
احسن

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