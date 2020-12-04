النصر يتلقى صدمة موجعة بشأن مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت تقارير صحفية حقيقة تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بين نادي بيرسبوليس الإيراني، والمتأهل من منطقة الشرق.
وتناقلت أنباء عن طلب المحكمة الرياضية الدولية، من الاتحاد الآسيوي، تأجيل نهائي دوري الأبطال، المقرر في 18 ديسمبر الجاري، حتى إصدار القرار النهائي، في قضية النصر ضد بيرسبوليس.
وأوضحت مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم صحة الأنباء المتداولة عن تأجيل نهائي دوري الأبطال.
كان بيرسبوليس قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز على النصر، في المربع الذهبي، في الوقت التي لا تزال تجرى فيه منافسات الشرق حاليًا.