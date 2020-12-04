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بالفيديو.. وزير الخارجية الكويتي يكشف عن آخر مستجدات الأزمة الخليجية

Time منذ ساعة
Views 1906
بالفيديو.. وزير الخارجية الكويتي يكشف عن آخر مستجدات الأزمة الخليجية

خالد الظفيري (صدى):
كشف الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة، عن إجراء تطورات ومستجدات مباحثات وصفها بـ"المثمرة"، بشأن حل الأزمة الخليجية.

وقال الصباح إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمراراً للجهود التي يبذلها أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة مع قطر، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وأضاف: "وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".

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أحدث التعليقات

علي
المهم الواجب الرفع للفيفا والكاس لاجل كيف يضم 14 لاعب حديد والاستثناء 6 و8 اجانب واستثناء داخلي وتلاعب ورشاوي ويوجد 5 اعضاء بالاسيوي رشاوي من بعض الفرق والظن انها الفقر والسد ولكن الله يمهل ولا يهمل وشفتوا عاقبتها هنا للفقر والسد رايح فيها هناك هههههه ومن هذا واردى يانونو ولسه عقوبة الله قريبا لك ان شاءالله ومن يدعمك
نادر
الحمد لله.. الله يحفظ الهلال من كل حاسد..
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماينفع معه الكلام اللين الهين ، يحتاج عسف باالقوه مثل عسف الصعب ..
سيل الشمال
الان السوق ليس حكرآ على تويوتا هناك بالسوق منافسين داخلين سوق السيارات بفكرة تنافسية جادة تويوتا سياتية يوم يخضع لأوامر السوق الواقعي ،،
نجاة محمد
احسن

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