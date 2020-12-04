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سواريز يتسبب في إيقاف رئيسة جامعة إيطالية

Time منذ 20 دقيقة
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سواريز يتسبب في إيقاف رئيسة جامعة إيطالية

وكالات (صدى):
أكد مكتب المدعي العام في بيروجيا أنه جرى إيقاف رئيسة جامعة بيروجيا للأجانب عن ممارسة مهام منصبها، اليوم الجمعة، بداعي التلاعب في اختبار اللغة الإيطالية الذي خضع له نجم كرة القدم الأوروجوياني لويس سواريز في وقت سابق العام الجاري.

وقال رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن موضوعات الاختبار جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق مع اللاعب" وأن النتيجة جرى تحديدها قبل إجراء الاختبار، مؤكدا أن الاختبار كان "مهزلة" قامت الجامعة بترتيبها بناء على طلب من يوفنتوس.

وتقرر إيقاف جوليانا جريجو، عميدة الجامعة، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب تزوير وثائق رسمية، وتسري العقوبة نفسها، ولنفس الأسباب، على سيموني أوليفيري المدير العام للجامعة، وكذلك على ستيفانيا سبينا، مدرسة اللغة الإيطالية، ولورينزو روكا الذي أجرى الاختبار لسواريز.

وكان سواريز توجه إلى بيروجيا في 17 سبتمبر الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية سعيا للحصول على الجنسية في الوقت الذي كان مرشحا فيه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من برشلونة.

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أحدث التعليقات

علي
المهم الواجب الرفع للفيفا والكاس لاجل كيف يضم 14 لاعب حديد والاستثناء 6 و8 اجانب واستثناء داخلي وتلاعب ورشاوي ويوجد 5 اعضاء بالاسيوي رشاوي من بعض الفرق والظن انها الفقر والسد ولكن الله يمهل ولا يهمل وشفتوا عاقبتها هنا للفقر والسد رايح فيها هناك هههههه ومن هذا واردى يانونو ولسه عقوبة الله قريبا لك ان شاءالله ومن يدعمك
نادر
الحمد لله.. الله يحفظ الهلال من كل حاسد..
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماينفع معه الكلام اللين الهين ، يحتاج عسف باالقوه مثل عسف الصعب ..
سيل الشمال
الان السوق ليس حكرآ على تويوتا هناك بالسوق منافسين داخلين سوق السيارات بفكرة تنافسية جادة تويوتا سياتية يوم يخضع لأوامر السوق الواقعي ،،
نجاة محمد
احسن

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