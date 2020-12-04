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القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

Time منذ 25 دقيقة
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القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

الرياض (صدى):
صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية / في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك المتمثل بالاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها.

كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صرف آلي و (10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لا استبعد انهم من خونة اعراب الشمال او اعراب تونس اللي لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن
ابو محمد 😎 ✍️
يالكي من مقروده ، مالك ومال السواقه ..
عادل الشهاب
في مشاكل هذا اجنبي جاي للفلوس ماهمه نادي النصر لا الهلال اهم شى الفلوس
🚴‍♀️
العنوان الصح... مطقع التحرش بمكلف البلفار...🐭
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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