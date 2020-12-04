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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1385
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة

عادل الحربي (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

وأكد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

في حين ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لا استبعد انهم من خونة اعراب الشمال او اعراب تونس اللي لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن
ابو محمد 😎 ✍️
يالكي من مقروده ، مالك ومال السواقه ..
عادل الشهاب
في مشاكل هذا اجنبي جاي للفلوس ماهمه نادي النصر لا الهلال اهم شى الفلوس
🚴‍♀️
العنوان الصح... مطقع التحرش بمكلف البلفار...🐭
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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