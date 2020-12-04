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بالفيديو.. لقطات تاريخية لأقدم مساجد جدة بعد مرور 347 عام عليه

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بالفيديو.. لقطات تاريخية لأقدم مساجد جدة بعد مرور 347 عام عليه

نايف السالم (صدى):
يعد مسجد المعمار بحي البلد بجدة التاريخية من أقدم المساجد المساجد وأعرقها في المملكة والعالم الإسلامي .

وكشفت دارة الملك عبد العزيز اليوم الجمعة عن أبرز المعلومات حول هذا المسجد ، مؤكدة أنه يعود لعام 1095 هـ ، ولا يزال على حاله في جدة .

كما أشار " عبد الله المنسي " مدير مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع للدارة إلى أن المسجد الأثري يقع عند مدخل الطريق المؤدي إلى سوق " العلوي " وهو الذي يفصل بين حارتي " المظلوم " و " اليمن " ، ومر عليه مئات السنين ولا زال على وضعه ومكانته المعروفه بين أهل جدة وروادها والباحثين عن تاريخ العالم الإسلامي .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لا استبعد انهم من خونة اعراب الشمال او اعراب تونس اللي لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن
ابو محمد 😎 ✍️
يالكي من مقروده ، مالك ومال السواقه ..
عادل الشهاب
في مشاكل هذا اجنبي جاي للفلوس ماهمه نادي النصر لا الهلال اهم شى الفلوس
🚴‍♀️
العنوان الصح... مطقع التحرش بمكلف البلفار...🐭
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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