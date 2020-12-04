خطوات لحماية البطاقة المصرفية من النصب والاحتيال البنكي

وكالات (صدى):
حذر الخبير الروسي في الحماية الرقمية سيرغي بودوروف، من المحتالين الذين يخدعون حاملي البطاقات المصرفية ما يمكنهم من سرقة الأموال، في ظل انتشار حالات النصب والاحتيال البنكي في الآونة الأخيرة.
وقال الخبير: «لا تذكر أي معلومات عن المعاملات المالية على الإطلاق، وإذا تلقيت مكالمة هاتفية مزعومة من جهاز الأمن بالبنك، أغلق المكالمة على الفور».
وأكد على ضرورة حفظ الأموال في بطاقات مختلفة، منبهاً إلى ضرورة ألا يكون المبلغ الأساسي على حساب يستخدم عبر الإنترنت.
وأضاف : «يجب ألا تربط بطاقتك بالمتاجر عبر الإنترنت، خاصة إذا لم تكن من هواة الشراء بشكل متكرر، مع أهمية التحقق مما إذا كانت البطاقة قد حفظت في نظام المتجر عبر الإنترنت، بعد إجراء كل عملية شراء، وإذا ثبت ذلك، فعليك حذف بيانات البطاقة يدوياً».
وأوضح بودوروف، أنه المستحسن تسجيل الحصول على إشعارات الرسائل، لمعرفة المعاملات بسرعة، مختتما بالتشديد على عدم إرسال صور لتفاصيل البطاقة في برامج المراسلة الفورية.