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بالصور.. هطول أمطار على منطقة القصيم
منذ ساعة
1486
1
بريدة (صدى):
هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اكيد والاكيد اكثر انه درباوي متهور من اهل الحمضياات ..
الله يشفيه ويعافيه
صدى كذابين الاهلي لايريد غير السومه وحمدالله لاعب ممتاز لكن اخلاقيا سيئ للأسف مماطل وغير مهتم
الله يشفيه ويعافيه لاحول ولاقوة الا بالله
الشكل زين لكن تحصل سعرها الان فوق 150 الف وذا جنون وهبال غير طبيعي
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